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Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

Ordu’da kedi ile köpeğin herkese örnek olacak dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Ordu'da kedi ile köpeğin herkese örnek olacak dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Kabadüz ilçesinde Uzman Çavuş emeklisi Öner Aydın'ın köpeği ve kedisinin dostluğu görenleri hayretler içinde bırakıyor.


İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde yaşayan Aydın'ın köpeği 'Gobil' ile kedisi 'Pamiş' her gün birlikte uyuyor, birlikte oynuyor.


Kedi ve köpeğinin gün boyu birlikte zaman geçirdiğini belirten Öner Aydın, “Onların dostluğu herkesi şaşırtıyor. Her gün aynı kaptan yemek yiyor, birlikte uyuyorlar. Hepimize örnek olacak bir dostlukları var” dedi.

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