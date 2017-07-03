Kemal Cingirt Ordu FK’da

Lig’de Yeni Malatyaspor ve Altınordu formaları giyen, iki lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu Kemal Cingirt’i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Ordu Futbol Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, Kemal Cingirt’in deneyimi ve kalitesiyle takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig takımlarının da transfer gündeminde olan başarılı oyuncunun Ordu Futbol Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirten Kulüp Başkanı Zavalsız, “Kemal birçok takımın transfer gündemindeydi. Yaptığımız görüşmeler sonrası kendi memleketini seçti. Tecrübesi ve futboluyla kulübümüze çok şeyler katacağına olan inancımız tam. Ordu Futbol Kulübü olarak hedefi olan, Ordu halkına seyir zevki yüksek bir futbol oynayan takım oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi.

Ordu’nun bir takımında forma giyeceği için büyük mutluluk duyduğunu belirten 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Kemal Cingirt ise, “En büyük hayalim Ordu taraftarının önünde futbol oynamaktı. Küçük yaşlarda Fenerbahçe’nin alt yapısına seçilerek memleketimden ayrıldım. Allah nasip etti bugün yine buradayım. Hedefi olan ve memleketimin takımıyla anlaştığım için çok mutluyum. Ordu Futbol Kulübü bu yıl çok iyi transferler yaptı. İnşallah takım arkadaşlarımızla birlikte memleketimizin takımını 2. Lig’e çıkartacağız. Bu zamana kadar oynadığım tüm takımlarda 52 numaralı formayı giydim. İnşallah Ordu Futbol Kulübümüzde de 52 numaralı formayı giyeceğim. Bana inanan ve güvenen kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kemal Cingirt kimdir?

Sağ bek oyuncusu Kemal Cingirt 30 Ocak 1989 tarihinde Ordu’da doğdu. Daha çok sağ bek pozisyonunda yer alan Cingirt, defansta görev yapıyor. Futbol kariyerine 2001 yılında, doğduğu şehrin amatör takımı Altaş Soya Spor alt yapısında başladı. 2004 yılında Fenerbahçe alt yapısına geçip, 2008 yılında Düzcespor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bir sezon sonrasında Ünyespor’a transfer oldu. 2011-12 sezonu öncesinde de 2. Lig takımı Balıkesirspor’a transfer oldu. 2012-13 sezonunda takımıyla birlikte 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 2013-14 sezonunda Altınordu’da 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Kemal Cingirt, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig’de Altınordu forması giydi. 2015-16 sezonunda Yenmalatyaspor’a transfer oldu.

Sağbek dışında solbek ve sağ önde de oynadığı maçlar olduğunu belirten Kemal, asıl mevkisinin sağbek olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.