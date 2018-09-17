Kemik ağrılarından 20 dakikada kurtuldu

Ordu'da kemiklerinde ağrı, iştahsızlık ve yürüyememe şikayeti bulunan 55 yaşındaki İsmail Hakkı Akgün, metilen mavisi ile işaretleme sonrası gerçekleşen ameliyat ile 20 dakikada sağlığına kavuştu.

Giresun'da yaşayan 55 yaşındaki İsmail Hakkı Akgün, kemiklerinde ağrı, iştahsızlık ve yürüyememe şikayetiyle Medical Park Ordu Hastanesin Endokrinoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda İsmail Hakkı Akgün'ün boyun kısmında 10 mm'lik paratiroid denilen kitle tespit edildi. Tek çaresi ameliyat olan paratiroid normal şartlarda 2-3 saat sürerken yaklaşık 20 dakikada başarılı bir şekilde operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, paratiroid adenomu hastalığının tek tedavisinin ameliyat olduğunu söyledi. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatta da iyi bir cerrahi teknik ve hassas uygulamalar gerektiğini kaydeden Gökosmanoğlu, “Paratiroid bezlerinin ameliyat sırasında bulunması hem renkleri, hem de boyutları ve özellikle de damar ve sinirlere yakınlıkları nedeniyle zor olduğundan, en ufak bir kanamada ameliyat sahasının değerlendirilmesi zorlaşır, bu bezleri bulmak bazen imkansız hale gelebilir ya da paratiroid bezler aranırken damar ve sinirlerde istenmeyen yaralanmalar olabilir” dedi.

20 dakikada bitti

Dr. Gökosmanoğlu, “Normal şartlarda paratiroid adenom ameliyatları, boynun ön kısmında açılan 3-4 cm'lik kolye şeklindeki kesi ile yapılmakta ve yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. Biz ise ameliyat öncesi ultrasonografi eşliğinde paratiroid bezini metilen mavisi ile işaretledik. 1.5-2 cm'lik çok küçük kesi ile 20 dakika gibi kısa bir sürede ve son derece başarılı bir cerrahi ile çıkardık” bilgisini verdi.

Dr. Gökosmanoğlu, metilen mavisi ile işaretlemeye bağlı olarak bu ameliyatın daha kolay, hızlı, başarılı ve daha az hasar ya da hiç hasarsız, çok kısa sürede yapılabildiğine dikkat çekti.

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Uralkan ise, paratiroid ameliyatları hakkında şu bilgileri verdi:”Paratiroid ameliyatlarında bezin bulunması ve çıkarılması hayli uzun sürer. Bazen paratiroid bezinin bulunamaması gibi durumlar da gerçekleştiğinden ameliyat başarısız olabilmektedir. Ancak metilen mavisi ile işaretlenmiş paratiroid lezyonlar, küçük bir kesi ile çok kısa sürede ameliyat edilebilir. Bu yöntemi ilk kez hastanemizde İsmail Hakkı Akgün adlı hastamızda uyguladık. Boyunda açtığımız 1 cm'lik kesiden paratiroid bezine ulaştık ve 20 dakika süren bir ameliyat sonunda başarılı bir şekilde çıkardık.”

Hasta İsmail Hakkı Akgün ise çok kısa sürede ve çok küçük bir kesi ile bu ameliyatın gerçekleşmesinden çok mutlu olduğunu, ameliyat olup olmadığının farkında bile olmadığını söyledi. Hastalığının tanılanması, yapılacak tedavinin planlanması, uygulanması ve gerçekleşmesi o kadar düzenli ve hızlı bir şekilde ilerledi ki, bunu sağlayan başta doktorlarımıza sonrasında bölgemizde dünyanın en ileri ameliyat yöntemlerinin uygulanmasına vesile olan hastane yönetimine ayrı ayrı teşekkür etti.