Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ordu’nun fahri hemşehrisi çıktı.

Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde 1980 yılı Temmuz ayı sonunda Ordu’yu ziyaret eden Kenan Evren, Ordu Valiliğinde “Paşam, bu kan bir dursa” sözüne “Fındık dalları solmaya başlayınca durur” diyerek adeta darbeyi önceden haber verdi. Fındık bölgesi olan ve fındık dallarının eylül ayında solmaya başladığını bilen Ordulular, darbe yapılacağını anladı. Evren’in Ordu ziyaretinden 1,5 ay sonra ise 12 Eylül ihtilali oldu.

650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 50 kişinin idam edildiği, 171 kişinin işkenceden öldüğünün belgelendiği 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ‘Devlet Başkanı’ unvanını aldıktan sonra 9 Kasım 1982’de yapılan seçimle 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren, ilk ziyaretini 21 Kasım 1982’de Ordu’ya yaptı.

Dönemin hem Ordu Valisi hem de Belediye Başkanı olan Nermi Alyanak, Belediye Meclisini toplayarak Kenan Evren’i “fahri hemşehri” ilan etti. Bu karar 19 Kasım 1982 günü resmiyete döküldü.

“Oy birliği” ile fahri hemşehrilik

Kenan Evren’e “fahri hemşehrilik” payesinin verildiği “N.Nermi Alyanak- Ordu Valisi ve Belediye Başkanı” sıfatıyla imzalanan yazıda şöyle deniyor:

“Büyük Türk milletinin ve ebedi Türk devletinin Yedinci Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk yurt içi gezisini ilimizi onurlandırmakla halkımıza büyük bir şeref ve tarihi hatıra bahşeden; 12 Eylül öncesindeki kanlı terör ortamında akıtılan kardeş kanının ve dökülen gözyaşının acısını çeken kadirşinas Ordu halkının çilesine ve acı talihine son veren; Yeni Anayasamızın kabulü ile şanlı milletimizin tarihinde yeni ve mutlu bir dönemin başlamasına önderlik eden, Yüksek şahsında asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet ve şükran borçlu olduğu Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren’e, Ordu ili halkının en derin ve saygı ve bağlılığının ifadesi olarak Ordu şehri ‘Fahri Hemşehrilik Unvanı’nın tevcih ve takdimine oy birliği ile karar verildi.”

Şehrin altın anahtarı da verilmiş

Bu yazının ardından iki gün sonra Kenan Evren Ordu’ya geldi. O dönem Ordu’ya Milli Güvenlik Konseyi üyeleri olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Başbakan Bülend Ulusu ile birlikte gelen Kenan Evren, ilk olarak Ordu Belediyesi binasına geçmişti. Evren’e burada Ordu Valisi ve Belediye Başkanı olan Nermi Alyanak tarafından fahri hemşehrilik beratı, mısır, fındık ve balık sembollerinin bulunduğu şehrin anahtarı hediye edilmişti. Daha sonra belediye binasının balkonundan günün erken saatlerinden itibaren şiddetli yağmurun altında kendilerini bekleyen halka hitap eden bir konuşma yapmış, ardından helikopterle Samsun’a geçmişti.