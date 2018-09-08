Kent Konseyleri Toplantısı

Özel bir otelde gerçekleşen programda "Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Katılımcılık" isimli toplantı gerçekleşti.

“Kent konseyi yaşadığı şehre sorumlu olmalıdır”

Programda konuşan Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu, "Gerek dünyaya geldiğimiz andan itibaren, gerekse çeşitli gerekçelerle göçüp yerleştiğimiz andan itibaren her birimizin yaşadığı şehir ve kentlerimiz bulunmaktadır. Bazen görev ve sorumluluk yaşadığımız şehre maddi ve manevi sahip çıkmayı gerektirir. Konseyler kent yaşamında, kent vizyonunun hem hemşerilik bilincinin geliştirilmesi hem de kendi hak ve hukukunu korunması içerisine çalışmalar yürütür. Bu kapsamda kent konseylerinin belirli hedeflere yürümesi kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi için saymış olduğumuz yöneticiler ile donanmaları olmazsa olmaz bir gerçekliktir" dedi.

“2010 yılından itibaren bu görevi sürdürüyoruz”

Türkiye Kent Konseyler Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, "Bizler topluluk kurum ve kuruluşların birlikte ortak çalışma yapma anlayışı içerisinde yaşadıkları kentlerin yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlerine sahip çıkmak, kentin bilincini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla gönüllülük anlayışı ile bir araya geldikleri platformdur. Türkiye Kent Konseyleri Birliği üye kent konseylerimizle iş birliği içerisinde deneyimlerimizi paylaşmak daha iyi ve doğruya ulaşma gayretinde çalışmaları gerçekleştirmektir. 2010 tarihinden itibaren birliğimiz bu görevini geliştirerek bir bayrak yarışı içerisinde sürdürmektedir” diye konuştu.

“Ünye’yi değiştiriyoruz”

Ünye’ye değişim ve yenilikler kattığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bir kentte sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler yoksa o kent bir huzurevidir. Ünye bu anlamda kültürel etkinliklerin başkentidir diyebiliriz. Tarihi dokulara tek tek el attık, muhteşem bir restorasyon hamlesi başlattık. 150 tane tescilli eserimiz var. Son zamanlarda çevreyle alakalı duyarlılık bilinci oluşmaya başladı. Biz de evde ayrıştırmayla ilgili ciddi adımlar attık. Şehrin batı yakasında kapıcılar ve bina yöneticileri ile iletişim halindeyiz. Kapıcılarımız çöpleri ayırarak bize getiriyor. Evsel atıklar bir tarafa, geri dönüşümler bir tarafa. Kilosu 30 kuruşa geri dönüşüm firmasına satın aldırıyoruz. Böylece kapıcının cebine ayda 500 TL kadar para girmiş oluyor” şeklinde konuştu.

“Birlikte çalışmak başarı getirir”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, “Kent konseyleri yerel demokrasinin yönetiminin, sivil toplum örgütlerinin toplumdaki fonksiyonlarını tam manasıyla yönetime aktarması konusunda son derece sivil, demokratik ve rafine bir yapıdır. Birlikte ekip olarak çalışmalar yürütüldüğünde, bir kentin başarısına başarı katacaktır” ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantısı 9 Eylül günü gerçekleştirilecek şehir turu ve Yunus Emre Türbesi ziyaretiyle sona erecek.