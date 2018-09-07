Kent konseyleri Ünye’de toplandı

"Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi Ve Katılımcılık" adlı programa yaklaşık 18 kent konseyinden 40 kişilik katılımın beklendiği programa başkanlar ve genel sekreterle katılacak.

Programda konuşan Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu, "Bizler yerel kent konseyiyiz. Yerel olmamızın bazı zayıflıkları var biz bu zayıflıkları ve güçsüzlüklerine karşı bizi merkezde temsil eden bağlı olduğumuz Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin maddi ve manevi desteği bizleri daha güçlendirmekte, enerjimizi artırmakta, çalışmalarımıza hız katmaktadır. İlçemize turistleri davet ediyoruz ve gelenler olmaya başladı. Önümüzdeki süreçte bu sayı artacak. Konaklamayla ilgili sıkıntımız olacağını biz kent konseyi olarak şimdiden belirtiyoruz. Konaklamaya hangi alanda nasıl katkı sağlayabiliriz diye değerlendirdik görüş alışverişinde bulunduk. Dedik ki pansiyonculuğu Ünye’de devreye sokalım. Ünye’de gelişmekte olan turizm daha çok kültür turizmine yönelik olduğu için ziyaretçiler ilgili mekanlara yakın konaklama alanlarını tercih ediyorlar. Bu nedenle pansiyonculuk konusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Türkiye Kent Konseyler Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, "Bizler Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak bu toplantıları yılda dört kez gerçekleştiriyoruz. Senede iki kez bilimsel toplantılar gerçekleştiriyoruz bu daha çok kadınlar, gençler veya dezavantajlı gruplar konusunda oluyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın her biri Türkiye’nin farklı şehirlerinden geldiler. Bu ortak akıldan çok şey çıkacağını hepimiz biliyoruz ve diyoruz ki bir elin bir sesi yok çok elin çok sesi var. Ünye’nin insanı doğru bildiğini mücadele ederek gerçekleştiriyor. Bazen direnmek gerekiyor, bazı konularda kavga etmeden ikna etmek gerekiyor. Bunlar da ortak akılla yan yana olarak çözülebilecek konulardır" diye konuştu.