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02 Aralık 2017 14:30

KGF Ordu’da toplandı

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu(KGF) 4.

KGF Ordu’da toplandı

02 Aralık 2017 14:30

Başkanlar Kurulu Toplantısı Ordu’da yapıldı.


Karadeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim toplantısı TESK Otel’de gerçekleştirildi. 18 İlin Gazeteciler Derneği Başkanlarının katıldığı toplantıda yerel ve bölgesel basının sorunları ele alındı. Toplantıya Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Basını Temsilcisi ve Başbakanlık Basın Kartları Komisyonu Üyesi Şevket Erzen de katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan KGF Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, toplantıda hem yerel basının sorunlarını tartıştıklarını hem de iller bazında sorunları ele alıp çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Erişen, sonuç bildirgesini Pazartesi açıklayacaklarını kaydetti.




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