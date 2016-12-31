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31 Aralık 2016 13:40

KGF: “Yerel basının can suyuna ihtiyacı var”

KGF: “Yerel basının can suyuna ihtiyacı var”

31 Aralık 2016 13:40

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Anadolu esnafı gibi yerel basının da can suyuna ihtiyacı olduğunu söyledi.
Türk basınının 2016 yılın da sorunlarını 2017’ye erteleyerek tamamladığını belirten KGF Genel Başkanı Erdoğan Erişen, yerel basının durumunun ise çok daha vahim olduğunu söyledi.
Türk basının genel anlamda 2016 yılı 15 Temmuz’un da yaşanan hain kalkışmada görev ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğine işaret eden Erişen, şunları söyledi: “Türk halkı ve Türk medyası, 15 Temmuz gecesi demokrasi adına önemli bir sınav vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek kanlı emellerini gerçekleştirmelerine engel olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz hain girişiminde de en büyük görevi medya üstlenmiştir. Ancak ülkeyi yönetenlerin de medyaya karşı sorumluluğunu yerine getirmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir.”
Başta yerel basın olmak üzere medyanın tüm girdileri döviz üzerinden olduğu için hızlı bir ekonomik çöküntü yaşadığını da belirten Erişen, şöyle devam etti: “Bugün ülke genelindeki şehirler billboardlar ile hızla kirlenmektedir. Ülkeyi ve illeri yönetenler bu kirliliğe çanak tutmakta, haberlerini medyaya, reklamlarını da büyük oranda bu billboardlara vermektedirler. Dolayısıyla yerel basın tüm bu ekonomik zorluklar içerisinde yeni bir haksız rekabet ile karşı karşıyadır.”
Erişen, 2017 yılından beklentilerini de “tam özgürlükçü bir basın yasası”, “medyada sendikalaşmanın önünün açılması ve desteklenmesi”, “yıpranma hakkının sadece basın kartı taşıyanlara değil medyanın tüm birimlerinde çalışanlara da tanınması” ve “meslek standardının oluşabilmesi ve her isteyenin gazeteci olmasının önünün kesilmesi için oda veya başka bir isim altında mesleki düzenlemeye gidilmesi” olarak açıkladı.



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