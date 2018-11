Kibar: “En fazla adından söz ettiren kurum olduk”

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Odamızın vizyonunu 4 yılda büyüterek Türkiye'deki odalar arasında en fazla adından söz ettiren bir kurum olduk” dedi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan İbrahim Etem Kibar, odanın 4 yıllık faaliyetlerini anlattı. Kibar, “Odamızın vizyonunu 4 yılda büyüterek Türkiye'deki odalar arasında en fazla adından söz ettiren bir kurum olduk. Sunmuş olduğumuz projelerle üreticilerimizin tam desteğini aldık ve odamıza önemli gelirler elde ettirdik. Birçok projeyi üreticilerimize yönelik yaptık ve odamız her geçen yıl üst seviyelerde hizmet vermeye başladı. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar çiftçilerimize değer verdik ve daha verimli üretim yapmaları için ziraat mühendislerimizle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Çiftçi eğitim çiftliği, fındık kurutma tesisi, örnek fındık bahçeleri projesini hayata geçirerek en çok proje yapan oda olduk Türkiye'de. Bölgemiz tarımın ana gelir kaynağı olan fındığımızla ilgili çok sayıda rapor hazırladık ve her alanda üreticinin sesi olduk. Bölgemiz tarım ve çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. Mantar yetiştiriciliği ve diğer alternatif ürünlerle ilgili ziraat mühendislerimiz üreticililerimize her anlamda destek veriyor” diye konuştu.

İstişare toplantısına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.