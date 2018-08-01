Kibar, fındığın Karadeniz’de 500 bin aileye gelir sağlayan ve dolaylı yönden 10 milyon insanın rızıklandığı bir ürün olduğunu hatırlatarak, Karadeniz ekonomisinin can damarı olan mahsulde üreticilerin memnuniyetsizliğinin fındık tarımının geleceği açısından sürdürülebilir olamayacağını kaydetti.

Başkan Kibar, “Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) geçen yıl açıkladığı fiyatın taban değil tavan fiyat olacağı konusunda defaatle uyarılarda bulunduk. Alımın gecikmesi, fiyatın düşüklüğü üreticilerimizi mağdur etti. Bu yıl ekonomik sıkıntı çeken üreticilerimiz bahçeleri bakım konusunda zorluklar yaşadı bunun sonucunda beklentinin çok üzerinde bir meyve dökümü gerçekleşti. Bu şunu gösteriyor üretici mutlu olmazsa fındık tarımı bitebilir. TMO’nun acilen müdahale alımı için sahaya inmesi ve üreticilerimizin memnun olacağı bir fiyattan müdahale alımına başlaması gerekmektedir. TMO’nun açıklanacak olduğu fiyatta geçen yılki hataya düşülürse sektörde üretici bazında telafisi zor yaralar açılacağını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ilettik. Bakanlığın 500 bin Fındık üreticisinin sesine kulak vereceği ümit ediyoruz” dedi.

Başkan Kibar şöyle devam etti: “Son üç sezondur sezon başı fiyatlarının sezonun sonuna kadar tekrar yakalanamamasından dolayı üreticilerimiz tedirgin ve birçok üreticimiz fındığını hiç bekletmeden satacağını dile getiriyor. Ağustos ve Eylül ayında pazara inecek olan bu fındıklar birilerinin ekmeğine yağ sürebilir. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklamayı bir an önce yaparak, ivedi bir şekilde alıma başlamasını istiyoruz.”

Başkan Kibar, “Fındık sektöründe her geçen yıl gücüne güç katarak büyüyen bir tekelleşme oyunu var ve bu oyunu oynayanlar 2017 sezonun da birçok üreticimizi mağdur ederek maliyetinin altında ürün sattırdı. Bu durum üreticilerimizi üretim kanadından uzaklaştırıyor. Fındığımızın geleceğine zarar veriyor. Fındıkta verim ve kalite her geçen yıl düşüyor. Üreticilerimiz hastalık ve zararlılarla mücadele etme konusunda ekonomik gücünü kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Fındığın milli ve stratejik bir ürün olduğunu yineleyen Kibar, “Fındık mahsulü 10 milyon insana dolaylı yoldan getiri sağlayan, üretiminde hiç bir döviz girdisi harcamadan, ülkemize yıllık yaklaşık 1,5- 2 milyar dolarlık ihracat getirisi olan bir tarım ürünüdür. Dünya üretiminin yüzde 75 ine sahip olduğumuz bir üründe devletimizin mutlak 10-20 yıllık stratejik planlama yapması gereklidir. Bu planlama sektörün bütün paydaşları açısından kaçınılmaz haldedir. Bugün bu planlamayı yapmaz isek tekelleşmenin gücü yarın üreticiyi tekeline geçirip, ihracatçı ve fındık manavları sayılarını da azaltacaktır” şeklinde konuştu.