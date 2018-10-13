Kibar: "TMO'nun müdahale alımı çok önemli”

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, fındık fiyatlarının belirlenmesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alımının çok önemli olduğunu belirterek, "Müdahale alım fiyatı 15 lira seviyesinde olursa serbest piyasa fiyatları bu rakamların üzerinde olur” dedi.

Ziraat Mühendisi Ethem Kibar yaptığı açıklamada, “3 yıldır maliyetinin altına fındık satan üreticilerimiz. Yine fındıktaki tekelin söylediği fiyattan fındığını satmak zorunda kaldı. Bizim devlet büyüklerimize anlatmakta zorlandığımız en önemli konu fındık tarımının bitme noktasına geldiğidir. Son yıllarda sürekli zararına mahsulünü satan üreticilerimiz üretim kanadından uzaklaşıyor. Her geçen yıl verim ve kalite düşüyor, bununla birlikte de fındığın üreticilerimize maliyeti artıyor. En azından üreticilerimiz bu seneki az olan mahsulünü iyi bir fiyattan satabilirse önümüzdeki sene bahçesine bakım yapabilir dedik. TMO'nun müdahale alımı yapmayacağı haberini aldıktan sonra üretici bazında ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Ziraat odaları olarak pes etmedik. Bölge milletvekillerimizle görüşerek, TMO madem fındık almayacak, en azından geçen seneden almış olduğu ve elinde bulunan yaklaşık 90 bin ton fındığı yeni sezon mahsulü dalda gözükene kadar satmama taahhüdünde bulunsun. Emin olun bunun açıklanması TMO'nun müdahale alımı yapmasından daha önemli dedik. Mevcut rekoltenin ihracat talebini karşılaması mümkün olmadığından dolayı bu taahhüdün serbest piyasa fiyatlarını hızla üreticinin tatmin olacağı seviyeye, yani 14-15 liranın üzerine çıkarabileceğini belirtik. Bu konuyla ilgili ciddi lobiler oluşturduk, siyasilerimize uzun uzun bunları anlattık” diye konuştu.