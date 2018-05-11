Kilis’ten Ordu’ya gelen öğrenciler törenle karşılandı

Proje kapsamında Kilis’ten gelen 63 öğrenci, 8 öğretmen ve 1 idareci olmak üzere toplam 72 kişi, Ordu Valiliği önünde yapılan törenle karşılandı. Öğrencilerin arasındaki gelenek ve göreneklerin tanınması ve dostluğun pekiştirilmesi adına başlatılan proje kapsamında Kilis’ten gelen öğrenciler, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu’daki çeşitli okullardan gelen öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler, Kilis’ten gelen arkadaşlarına Türk bayrağı ve karanfil hediye etti.

Valilik binası önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından öğrencilere, Ordulu arkadaşları tarafından yöresel oyun sergilendi.

Daha sonra öğrencileri valilik binası içerisindeki toplantı salonuna davet eden Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için öğrencilerin bir araya getirildiğini söyledi. Valilik olarak, Ordu’ya misafir gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını aktaran Vali Yavuz, 81 milyon vatan evladı ile birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajı verdi. Bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek üzere, Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin buluşturulduğunu aktaran Vali Yavuz, bu sayede gönül birlikteliğinin de güçlendirildiğini aktardı. Vali Yavuz ayrıca, öğrencilerin Ordu’dan güzel arkadaşlar edinmelerini umduğunu ve buradan güzel anılarla ayrılmaları için çalıştıklarını da söyledi.