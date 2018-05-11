Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 13:03

Kilis’ten Ordu’ya gelen öğrenciler törenle karşılandı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Ordu’ya gelen öğrenciler, valilik binası önünde törenle karşılandı.

Kilis’ten Ordu’ya gelen öğrenciler törenle karşılandı

11 Mayıs 2018 13:03


Proje kapsamında Kilis’ten gelen 63 öğrenci, 8 öğretmen ve 1 idareci olmak üzere toplam 72 kişi, Ordu Valiliği önünde yapılan törenle karşılandı. Öğrencilerin arasındaki gelenek ve göreneklerin tanınması ve dostluğun pekiştirilmesi adına başlatılan proje kapsamında Kilis’ten gelen öğrenciler, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu’daki çeşitli okullardan gelen öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler, Kilis’ten gelen arkadaşlarına Türk bayrağı ve karanfil hediye etti.


Valilik binası önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından öğrencilere, Ordulu arkadaşları tarafından yöresel oyun sergilendi.


Daha sonra öğrencileri valilik binası içerisindeki toplantı salonuna davet eden Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için öğrencilerin bir araya getirildiğini söyledi. Valilik olarak, Ordu’ya misafir gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını aktaran Vali Yavuz, 81 milyon vatan evladı ile birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajı verdi. Bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek üzere, Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin buluşturulduğunu aktaran Vali Yavuz, bu sayede gönül birlikteliğinin de güçlendirildiğini aktardı. Vali Yavuz ayrıca, öğrencilerin Ordu’dan güzel arkadaşlar edinmelerini umduğunu ve buradan güzel anılarla ayrılmaları için çalıştıklarını da söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç