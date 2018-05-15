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15 Mayıs 2018 11:34

Kırışak: “Amacımız toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak"

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak, amaçlarının toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Kırışak: “Amacımız toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak

15 Mayıs 2018 11:34


Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak ve kurum çalışanları Kaymakam Mehmet Yapıcı’yı makamında ziyaret etti. SGK Haftası ile ilgili bilgiler aktaran Müdür Metin Kırışak, “Amacımız toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmaktır. Bu sebeple ilçelerimizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz” dedi.


Kaymakam Mehmet Yapıcı ise ziyaretten dolayı SGK İlçe Müdürü Metin Kırışak ve kurum çalışanlarına teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.




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