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02 Aralık 2017 18:11

Kırsalda beton yol çalışmaları ediyor

Fatsa Belediyesi ile Ordu Valiliği tarafından yapılan protokol gereği kırsal mahallelerde yapımı planlanan 311 bin TL iş bedelli beton yol çalışmaları Aslancami Mahallesi Saitler mevkisinde devam ediyor.

Kırsalda beton yol çalışmaları ediyor

02 Aralık 2017 18:11


Ordu Valiliği 2017 yılı 2. dilim ödeneğinden masrafı karşılanan ve 25 Kasım 2017 tarihinde başlayan 920 metrelik beton yol çalışmasının bir hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.


Yapılan yol çalışması ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yol yapımında kullanılan ödeneğin İçişleri Bakanlığından büyükşehir belediyelerine kırsal alt yapı ihtiyaçları için tahsis edilen bir ödenek olduğunu belirterek, “Gelen bu ödeneği ilçemizin en uzak mahallelerinden biri olan Aslancami Mahallesi Saitler mevkisinde ihtiyaç olan yolun beton yol olarak yapılmasında kullanıyoruz. Burada beton yol yapımını kısa sürede tamamlayacağız” dedi.


2017 yılı içerisinde birçok kırsal mahallede öncelik ve önem sırasına göre yol iyileştirme, yol genişletme, beton yol gibi çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Anlayan, “Çalışmalarımız hava şartları müsait olduğu sürece yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.




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