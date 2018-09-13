Kırtasiyeciler uyardı: "Çocuğunuzun sağlığı ile oynamayın"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 43 yıllık kırtasiyeci olan Arif Gülenç, yeni eğitim-öğretim yılında velilerin çocuklarının sağlığı için kaliteli ve Sağlık Bakanlığının kontrolünden geçen ürünleri almalarını tavsiye etti. Gülenç, “Kırtasiye olarak hazırlıklarımız tamamdır. Bizim velilerimize tavsiyemiz çocuklarımızın sağlığı söz konusu, piyasada sağlıksız ürünler satılıyor. Özellikle ana okul çocuklarına oyun hamuru, boya kalemidir, stix yapıştırıcı gibi ürünlere velilerimiz alırken dikkat etmelidir. Piyasada Çin'den getirilen ürünler birkaç kuruş ucuz olabilir ama çocuklarımızın sağlığı söz konusu olunca uzak durmamız lazım” dedi.

Gülenç, “Velilerimize tavsiyemiz kaliteli ürünleri almalı ve taklit ürünlerden kaçınmalıdır. Çünkü çocuklara zarar verir. Kanserojen madde üretiyor” diye konuştu.