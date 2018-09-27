Kısa boy balıklara sıkı denetim

Balık neslinin korunması ve denizlerdeki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Ordu'da ‘kısa boy balık avlayanlara' karşı denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri, 2018-2019 su ürünleri av sezonunun 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren başlamasıyla birlikte kontrol ve denetimlerine gece ve gündüz devam ediyor. Bu amaçla denizde, iç sularda, balıkçı barınaklarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında su ürünleri nakil araçlarında Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Fatsa 97 Bot Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Gülyalı SAGET-6 Komutanlığı kurumlarıyla da yapılan işbirliği doğrultusunda ortak denetimler gerçekleştiriliyor.

Av sezonunun başladığı 1 Eylül 2018-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 71 adet denetimde avlanma mevzuatına aykırı olarak avlanan kilolarca kısa boy balık ele geçirildi. Bu denetimlerde boyları 20 cm'den aşağı olan 100 kilo lüfer, boyu 13 cm'den kısa 80 kilo mezgit ve 42 kilogram barbunyaya el konuldu. Denetimlerde 7 kişi ile bir balıkçı teknesine idari para cezası kesildi.

Yetkililer, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak açısından denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Amacımız; balıkçılarımıza ceza kesmek değil, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, böylece gelecek nesilleri su ürünlerinden mahrum bırakmamaktır” dediler.

Balıkçılık Genel Müdürlüğünün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri şöyle belirtildi: Hamsi 9 cm, Tekir 11 cm, Sardalya 11 cm, Barbunya 13 cm, İstavrit 13 cm, Mezgit 13 cm, Lüfer 20 cm, Palamut 25 cm, Bakalyaro 25 cm, Kalkan 45 cm, Lagos 45 cm, Kılıç balığı 125 cm, Yılanbalığı 50 cm.