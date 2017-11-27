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27 Kasım 2017 14:47

Kışla: “Dünyada yaklaşık 400 milyon yetim var”

İnsani Yardım Vakfı Ünye Şubesi Başkanı Halil İbrahim Kara, dünyada yaklaşık 400 milyon yetimin bulunduğunu söyledi.

Kışla: “Dünyada yaklaşık 400 milyon yetim var”

27 Kasım 2017 14:47


Ünye İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi’ kapsamında Ünye Atatürk Anadolu Lisesinde program gerçekleşti. “İyilikte Yarışan Sınıflar” isimli programda konuşan İnsani Yardım Vakfı Gönüllüsü Yaşar Kışla, “Her yıl dünyamızda 54 milyon insanın 18 milyonu yoksulluğa bağlı sebeplerden ölüyor. Türkiye’de ise sofralara gelene kadar israf olan sebze kaybı 2,4 milyon ton, meyve kaybı 880 bin ton, günlük ekmek kaybı 5 milyon. Bunun ekonomiye kaybı ise 214 milyar. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1,3 milyon ton gıda israfı ediliyor. Üretilen her üç gıdadan biri tüketilmeden çöpe gidiyor” dedi.



“Dünyada 200 milyon yetimlerimiz var”


İnsani Yardım Vakfı Ünye Şubesi Başkanı Halil İbrahim Kara, “Özellikle savaş ve işgaller nedeniyle ailelerini kaybeden sahipsiz kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde yaşamaktadır. Resmi rakamlara göre dünyada 200 milyon yetim bulunuyor. Yalnız bu yetim sayısına Çin, Myanmar, Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu’daki ülkeler dahil değildir. Bu da göz önüne alındığında dünyada yaklaşık 400 milyon yetimin olduğunu gösteriyor” dişe konuştu.


Programa okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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