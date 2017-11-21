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21 Kasım 2017 16:32

Kitap kardeşi oldular

Okumaya dikkat çekmek ve yardımlaşma duygusunu aşılamak için Ünye Meçhul Asker Ortaokulunca yapılan kampanyanın ilk yeri Tekkiraz İlkokulu oldu.

Kitap kardeşi oldular

21 Kasım 2017 16:32


Ünye Meçhul Asker Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fatma Ünlü’nün sorumluluğunda 6/H sınıfı öğrencilerince gerçekleştirilen "Kitap Kardeşliği Projesi"nin ilk ayağı uygulandı. Okumaya dikkat çekmek, yardımlaşma duygusunu artırmak, dezavantajlı okullara ders araç gereci ve kitap temin etme amacını taşıyan bu projenin ilk faaliyetinde Tekkiraz İlkokulu 4/B sınıfı kütüphanesine 110, öğrencilere ise 1’er kitap hediye edildi ve her iki okulun öğrencileri beraber okuma etkinliği yaptı.


Tekkiraz İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Özlem Er ve Okul Müdürü Fatih Ak öğrencilere teşekkürlerini sunarken Türkçe Öğretmeni Fatma Ünlü, proje ile okuma alışkanlığını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Seçkin Önbaş, "Proje kapsamında ve plan dahilinde tüm mahalle okullarını ziyaret etmeyi amaçlıyoruz" dedi.




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