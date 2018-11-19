Kızılay kan bağışlarını bekliyor

Ordu Kızılay Doktoru Ünal Keskinoğlu, Ordu'nun 19 ilçesine giderek kan bağışı topladıklarını belirterek, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" dedi.

Fatsa ilçesindeki kan bağışı kampanyasına gelen Kızılay Doktoru Ünal Keskinoğlu, kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür ederek yaptığı açıklamada, “Ordu ilimizin tamamında kan bağışı çalışmaları devam etmektedir. Bugün başkaları için lazım olan kan yarın bizler için gerekli olabilir. İlimizdeki birçok kurumun sosyal proje sorumluluğu kampanyalarına katılarak gönüllü bağışçılardan kan alıyoruz. Son aylarda kan bağışı sayılarında artışımız oldu. Soğuk havalar ise kan bağışı sayısını azaltıyor. Bu düşüşlerin yaşanmaması için bizler hep sahadayız. 19 ilçemizin her yerine gitmeye çalışıyoruz. Ordu, Fatsa ve Ünye ilçelerine sık aralıklarla gidiyor standımızı kuruyoruz. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğu olduğu için buralara daha çok gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde nerede olduğumuzu belirten mesajları cep telefonlarına atarak kan bağışçılarımızı bilgilendiriyoruz. Ünye'deki bağışçı sayımız diğer ilçelere göre daha yüksek sonrasında Fatsa ilçemiz geliyor” diye konuştu.