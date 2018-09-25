Kızılay'dan eğitime destek

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından kırsal kesimlerde bulunan okullara eğitim materyalleri dağıtıldı.

Kızılay Fatsa Şubesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fatsa Aslancami İlkokuluna eğitim ile ilgili araç ve gereçler alınarak okula teslim edildi. Öğrenciler yeni eğitim araç ve gereçlerini kullanmaya başladılar ve Kızılay yetkililerine okullarına yapmış oldukları eğitim bağışı için teşekkür ettiler.

Eğitime her zaman destek verdiklerini ifade eden Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Özellikle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, onların güzel bir ortamda eğitim almalarını daha güncel eğitim materyali eğitim almalarını sağlamak bizim en büyük görevimizdir. Türk Kızılayı hayatın her alanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alıp ihtiyaçlarını gidermektedir. Ülkemizde ve dünya mazlumlarının hamisi olan Türk Kızılayı'nı vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak desteklenmesini bekliyoruz” dedi.