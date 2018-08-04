Kızılay’ın kurban bağışı kampanyası

Erdi Şevketoğulları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlara seslenerek, “Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlar bağışlarını Kızılay’a yapabilirler” dedi.

Başkan Şevketoğulları, 2018 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattıklarını, kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içi bir hisse bedeli 750 TL, yurt dışı için de 590 lira olarak açıklandığını belirtti.

Şevketoğlulları, Türkiye Kızılay Derneğinin aldığı kurban bağışlarının tamamen İslami usullere göre kestiğini sözlerine ekledi.