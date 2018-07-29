Klasik araç festivalinin gözdesi ’Böcük’ oldu

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda yüzlerce kişi aileleriyle beraber klasik araçları hep ziyaret etti hem de fotoğraf çektirdi. 50 aracın bulunduğu alanda Ünye dışından gelen onlarca araç meraklısı sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda ’Böcük’ isimli Volkswagen Beetle araç alanın klasik araçların gözdesi oldu. Araç sahibi İlker Yılmaz, "Bu aracıma böcek değil de böcük koymamın tek sebebi aracımın kaplumbağa şeklinde olmasıdır. 10 sene önce Trabzon’dan ilk aracımı aldığımda adına böcek değil de böcük koyalım demiştik. Bugün burada aracımızın başında fotoğraf çekmek için herkes geliyor. Tabii ki klasik araç severlerin ilgi odağı olduk. İki gündür Cumhuriyet Meydanı’nda aracımızla beraber burada bulunuyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eşimi kuaföre aracım kadar götürmedim

Klasik araç festivalinde her gün aracı için bakım yaptırdığını söyleyen 51 yaşındaki Davut Er, "Volkswagen T2 marka model klasik aracım 15 senedir bende duruyor. Bu araca ilk sahip olduğumda tavanı göçük ve koltuk döşemeleri bile yoktu. Araç 15 sene önce bir akrabamızdaydı. O zamanlarda etrafımızda görüyorduk. Bizde de bir heves oldu. Evde de eşimle bazen tatlı tartışıyoruz. Hatta eşim bana diyor, ’Beni bu araç kadar kuaföre getirmedin. Ben o kadar kuaföre gitmedim, bu araç her gün kuaföre gidiyor" dedi.

Klasik araç festivalinin sonunda bütün araç sahipleri hatıra fotoğraf çekiminin ardından Ünye’de şehir turu attı.