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Komiser Taş, Trafik Tescil Büro Amiri oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Komiser Mustafa Taş, Fatsa Trafik Tescil Büro Amirliği görevine atandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Komiser Mustafa Taş, Fatsa Trafik Tescil Büro Amirliği görevine atandı.


Yeni görevine başlayan Komiser Mustafa Taş, “Fatsa ilçesinde görevime başladım ve İlçe Emniyet Müdürümüzün görevlendirmesi ile Fatsa Trafik Tescil Büro Amiri oldum. Görevimi en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Trafik konusunda yeterli donanıma sahibim. Fatsa'da trafiğin en iyi hale gelmesi için ekiplerimizle birlikte gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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