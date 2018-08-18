Köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı

8 mahallenin geçtiği yolu birbirine bağlayan tarihi Ayazlı Köprüsü, 10 gün önce yaşanan selden büyük zarar gördü. 1971 yılından bu zamana kadar köprünün hizmet verdiğini söyleyen çevre sakinlerinden Osman Sucu, “Burada eski bir köprü vardı ve yine o zaman yaşanan sel felaketi onu yıkmıştı. O zamandan bu zamana yapılan yeni köprümüzü kullanıyoruz. Son yaşanan sel felaketi bu köprümüze büyük zararlar verdi ve köprünün ayaklarından biri neredeyse yıkılacak. Yetkililer geldiler ve Kaleönü, Hoylu, Çömlekli, Tahtabaşı, Bucaklı, Duayeri ve Yukarı Ardıç Mahallerine giden köprümüz tekrar yapılana kadar hizmet veremeyecek” dedi.