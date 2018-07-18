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18 Temmuz 2018 16:49

Korgan’a halk pazarı

Ordu’nun Korgan ilçesinde ’Kapalı Halk Pazarı’ inşa ediliyor.

Korgan’a halk pazarı

18 Temmuz 2018 16:49

Pazar alanının yapımı tamamlandığında vatandaşlar kışın kar ve yağmurdan, yazın ise güneşten etkilenmeden alışveriş yapabilecek.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, altyapısı tamamlanan ve üstyapı çalışması çelik konstrüksiyonla devam eden projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti. Başkan Yılmaz, "Cumartesi günleri kurulan mevcut pazar alanımızda değişim yapma kararı almıştık. Yapımı devam eden ‘Kapalı Halk Pazarı’ toplam 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde bin 550 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Dört mevsime uygun olarak tasarlanan geniş pazar alanı içerisinde Korganlı hemşehrilerimizin daha çağdaş bir hizmet alabilmesi için 65 adet tezgâh, bay ve bayan tuvalet, şadırvan, mescit, zabıta odası ve bebek bakım odası yer alacak. Kapalı halk pazarında alışverişlerini yapan vatandaşlarımız, yorgunluklarını alanın içerisinde yer alan kafeteryada giderebilecek" şeklinde konuştu.


İlçe halkının tam teşekküllü pazar yeri sayesinde sadece yeni bir pazar alanına değil, çeşitli sosyal imkânlardan yararlanabileceği bir yaşam alanına da kavuşmuş olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu projemizle vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışverişini yapabileceği, 24 saat Zabıta ekiplerimizce denetlenip korunabileceği bir alan hedefledik. Vatandaşlar, hayata geçirilecek kapalı pazar alanında yaz ve kış aylarında hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini rahatça yapabilecek. Projeyle birlikte halkımız için alışverişin vazgeçilmez adresi olacak pazar alanı, kışın kar ve yağmurdan, yazın ise güneşten korunacak” diye konuştu.




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