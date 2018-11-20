KOSGEB girişimcilik kurslarının destekleri değişiyor

Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serken Erdik, girişimcilik kursları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Serkan Erdik, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren artık KOSGEB girişimcilik kurslarından 50 bin TL hibe 100 bin faizsiz kredinin sadece yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ'lere öncelik tanınacağını, bunun haricinde faaliyet gösteren işletmelere hibe desteğini ilk yıl için 5 bin TL, 2. yıl için işletmenin ticari durumuna bakılarak tekrar 5 bin TL şeklinde verileceğini söyledi.

Erdik, "Derneğimizde belgelerini almamış birçok kursiyerimiz var. Bugüne kadar Fatsa ve çevre ilçelerde 33 tane kurs açtık. Açılan bu kurslarımızdan belge alan toplamda 207 kursiyerimiz ağırlıklı olarak Fatsa ve Ordu olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde iş yerlerini açmış bulunmaktadırlar. Fakat birçok kursiyerimiz yapacağı işi tam belirlememiş olması hem yeterli öz sermayeyi oluşturamamış olması hem de ticari faaliyetini yürüteceği yeri bulamamış olmasından dolayı iş yerlerini bugüne kadar açamamışlardır. Bura da onlara çağrıda bulunuyoruz. Çünkü 31 Ocak 2018 tarihine kadar eğer işletmelerini açmazlar ise 50 bin TL hibe 100 bin TL faizsiz krediden mahrum kalacaklardır. KOSGEB'de girişimcilik kurslarında yeni mevzuat değişikliği ile beraber 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile açılan KOSGEB destekli bütün işletmeler eğer başta bahsettiğimiz iş kollarından birini açmıyorlarsa bu hibe desteğine kademeli olarak sahip olacaklardır. FAGİAD olarak yılın son iki kursunun mülakatını gerçekleştirip kursiyerlerimizi belirledik. Onlara da mülakat sırasında bu yılın sonuna kadar işletmelerini açmaları gerektiğini hatırlattık. FAGİAD'ın açmış olduğu kurslardan belge alan bütün kursiyerlerimizi eğer imkanları oluşmuşsa işletmelerini açmalarını öneriyoruz” diye konuştu.