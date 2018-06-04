Sinan Şahin yaptığı açıklamada, “KOSGEB, KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge, sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınarak, imalat sanayi ve yazılım sektörüne yönelik İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi başlığında yeni bir Proje Teklif Çağrısı hazırlamış ve başvuru tarihleri 24 Nisan-22 Haziran 2018 olarak belirlemiştir. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir. İlimizde başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri, gıda ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin İmalatı, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, mobilya imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı” diye konuştu.

Şahin şu bilgileri verdi: “İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi başlığında proje teklif çağrısına bilanço usulünde defter tutan, 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL olan, yıllık ortalama çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvuru yapabilecektir. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde ise belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriterleri dikkate alınmayacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir."