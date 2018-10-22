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Koyun sürüleri dönüş yolunda

Ordu’nun yaylalarında sonbaharla birlikte yayladan dönüş yoluna geçen koyunlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ordu'nun yaylalarında sonbaharla birlikte yayladan dönüş yoluna geçen koyunlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.


Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dönüş için yollara koyulan koyun sürüleri görenleri büyülüyor. Ladin ormanları ve sararan orman gülleri arasında koyunlarını evine süren Tolga Okutan, “Çambaşı Yaylası sonbaharla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Koyunlarda bu güzelliğe ayrı bir güzellik katıyor” dedi.

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