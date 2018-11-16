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Koyunların boynuzlu aile kavgası kameralarda

Ordu’nun Fatsa ilçesi Kumru-Korgan karayolunda koyunların boynuzlu aile kavgası kameralara yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kumru-Korgan karayolunda koyunların boynuzlu aile kavgası kameralara yansıdı.


Anne koyunla çocuk koyunun kavgasına baba koç koyunda katılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yolda bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda ilginç kavga ise uzun sürdü. Asfaltın ortasında bir süre duran anne ve çocuk koyunun kavgasına baba koç da dahil oldu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Koyunların sahibi ise kavgayı ayırmaya çalıştı ve kavga sonlandırıldı.

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