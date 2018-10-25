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Küçük balıkçıların yüzü palamutla güldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geceleri uzatma ağı sistemi ile avlanan balıkçıların bu sene bol çıkan palamut sayesinde yüzleri güldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geceleri uzatma ağı sistemi ile avlanan balıkçıların bu sene bol çıkan palamut sayesinde yüzleri güldü.


Bu sezon çoğu zaman denizden boş dönmeyen ve bol bol palamut avlayan küçük balıkçıların moralleri yerinde.


İlçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde balıkçılık yapan Salih Demirbaş, “Bu sene denizin her tarafı balık. Cenab-ı Allah bu sene çok balık verdi. Biz balık tutuyoruz, halkımız ucuz balık yiyecek. Geçen yıl palamut olmadı, çok zarar ettik. Bu sene havyarların tutması ve iklimin güzel gitmesinden dolayı balık bol oldu. Hava ile deniz sıcaklığının uyumunun güzel olması bizim yüzümüzü güldürdü” dedi.


Uzatma ağıyla avlanan palamutlar büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

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