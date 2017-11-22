Küçük bedenler, büyük bedeller ödüyor

Ünye Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Bilgin, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan çocuk istismarı ve ihmalleri her gün giderek artmaktadır. Küçük bedenleri ile büyük bedellerin altında kalan çocuklarımız kirli ellerin emelleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bugün onların kirli emellerine dur demek için burada çocuk üzerinde ruhsal, fiziksel ve zihinsel istismar konusunu konuşacağız” dedi.

Slayt sunumu ile devam eden programda söz alan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Çocuk Koruma Müdür Yardımcısı Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Serdar Işık, “Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda, uyku bozuklukları, saldırganlık, içe dönüklük, akraba ilişkilerinde sorunlar, okul başarısızlığı, korkular, öfke patlamaları, öz kıyım girişimi, kilo verme ya da aşırı kilo alma, yaşından beklenmeyen cinsel davranışlarda bulunma, geç dönemde hafıza bozuklukları, çeşitli psikiyatrik hastalıklar görülebilmektedir” diye konuştu.

“Şiddet varsa cinsel istismar artıyor”

ODÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Yancar Demir, “Çocuğun eğitimi, temel bakımı, duygusal gereksinimleri ihmale uğradıysa, aile ekonomik krizdeyse ailede yüksek oranda suç işleme varsa ve cinsiyet ayrımcılığı çok belirginse, anne koruyucu görevlerini tam olarak yerine getiremiyorsa, baba alkolikse, aile içi şiddet varsa bunlar cinsel istismar olasılığını artıran koşullardandır” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca ODÜ Çocuk Koruma Müdür Yardımcısı Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu ve öğretmenler katıldı.