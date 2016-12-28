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28 Aralık 2016 15:48

Küçük Gülefşan, biriktirdiği harçlığını Halep’e gönderdi

Küçük Gülefşan, biriktirdiği harçlığını Halep’e gönderdi

28 Aralık 2016 15:48

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Gülefşan Can, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Halepli yaşıtlarına gönderdi.
Fatsa Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından Haleplilere yardım kampanyası başlatıldığını öğrenen Ali Rıza Demircan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Gülefşan Can, okul müdürü Nihat Altay’ın yanına gelerek kumbarasında biriktirdiği 50 lirayı teslim etti.
Öğrencisinin bağışladığı parayı teslim alan Ali Rıza Demircan İlkokulu Müdürü Nihat Altay, şöyle konuştu: “Fatsa’da Halep ile ilgili yardım kampanyaları başladı ve bizlerde okul olarak desteklerimizi veriyoruz. Halep için yardım toplamaya başladık. 7 yaşında bir kızımız, odama gelerek ‘Müdür amca benim kumbaramdaki paramın hepsi bu. Bu parayı oradaki çocuklara ulaştırır mısın?’ dedi. Davranışı beni çok duygulandırdı. Ben de kendisine teşekkür ettim ve kumbarasında ki parayı teslim aldım. 46 TL gibi bir rakamı Halep’teki arkadaşlarına göndereceğiz.”
Müdür Altay, tüm Fatsa ilçesinde olduğu gibi kendi okullarında da Halep ile ilgili kampanyanın devam ettiğini sözlerine ekledi.



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