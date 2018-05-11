Küçük kaşifler

“Başımıza İcat Çıkar Yarışması"nda yapılan değerlendirmeler sonucunda ilkokul kategorisinde Korgan İlkokulundan Nisa Nur Dere ve Burak Yaşar “Artık Evleri Su Basmayacak” adlı projeyle; ortaokul kategorisinde Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Sultan Merve Yazıcı, Zeynep Saygı ve Ayça Türk “Suyumuz Boşa Akmasın Paramız Cepte Kalmasın” adlı projeyle ve lise kategorisinde ise Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinden Halime Bilgehan Arısoy “Doğal Bitki Boyalarıyla Hazırlanan Besiyerlerinin Mikroorganizmalar Üzerindeki Seçici ve Ayırt Edici Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projeyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirip, onların yenilikçi projeler üretmesini sağlamak ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve finale kalan eserlerin sergilenmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde bir tören düzenlendi.

Yarışmaya 107 okuldan 282 proje katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz törende yaptığı konuşmada, “Geleneksel hâle getirdiğimiz ‘Başımıza İcat Çıkar Yarışması’na bu sene 21 ilkokul, 50 ortaokul, 35 lise ve Ordu Üniversitesi olmak üzere 107 okuldan 282 proje başvurusu yapıldı. 5 Nisan’da yapılan ön değerlendirmede 282 projeden 23’ü finale kaldı. Son olarak jüri tarafından nihai değerlendirme yapılarak dereceye giren projeler belirlendi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ar-Ge çalışmalarına destek olacaklarını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Finale kalan projelerimiz, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergilenecek ve öğrenci kardeşlerimiz amaçlarını, yaptıklarını ve yapmak istediklerini paylaşacak ve burada ortaya çıkan fikirlerle Ordumuza ve ülkemize katkı sağlayacak. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimiz, belki de hayata bakış açılarında farklı bir sinerji yakalayacak. Sergilenen projeler, ar-ge faaliyetlerinin sonunda ortaya çıkan ürünler. Ülkemizde 2002 yılında Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan pay, binde şeklinde oranlarla ifade edilirken, en son bütçe de yüzde 3’ün üzerindeki oranlara çıktı. Maşallah çocuklarımız da cevval. Büyükşehir olarak, bizler de onlara destek olacak ve önlerini açacağız” diye konuştu.

Ödül törenine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olğun, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.