Kulaç: “Definecilerin kaçakçılıkla bir anılması rahatsız edici”

Türkiye'de ilk defa kurulan Anadolu Definecileri Eğitim ve Araştırma Derneğinin (ANDEFDER) Başkanı Uğur Kulaç, “Definecilerin kaçakçılık ile bir anılması, tüm bu işe gönül vermiş insanlarımızı derinden rahatsız etmektedir” dedi.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde, ANDEFDER tarafından düzenlenen konferansa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak katılımcılara Anadolu Definecileri Eğitim ve Araştırma Derneğinin amacını ve hedeflerini gösteren sunumun gösterildi.

Daha sonra ANDEFDER Başkanı Uğur Kulaç, derneğin kuruluş amacının, define ile ilgilenen insanların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bir çatı altında toplanması olduğunu anlattı. Define ile birçok kişinin ilgilendiğini belirten Kulaç, "Derneğimizin kuruluş amacı Anadolu topraklarında define ile ilgilenen insanlarımızın eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve bir çatı altında toplanarak haklarının savunulması için kuruldu. Definecilerin kaçakçılık ile bir anılması, tüm bu işe gönül vermiş insanlarımızı da derinden rahatsız etmektedir” diye konuştu.

Kulaç, defineciliğe gönül vermiş kişilerin dernek çatısı altında konferans ve seminerlerle bilinçlendirileceğini, tarihi yapıya kültür varlıklarına asla zarar vermemelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Konferans sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekinildi.