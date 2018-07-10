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10 Temmuz 2018 15:16

Kumbaşı Mahallesi sakinleri içme suyuna kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’ne Karapınar’daki arıtma tesisinden temiz içme suyu sağlayacak isale hattının çalışmalarını tamamladı.

Kumbaşı Mahallesi sakinleri içme suyuna kavuştu

10 Temmuz 2018 15:16


Kumbaşı Mahallesi’ndeki içme suyu ihtiyacı daha önceden Akçaova Irmağı kenarında bulunan keson su kuyularından sağlanıyordu. Bu kuyulardan çıkarılan su önce Kumbaşı’nın üst bölgelerinde bulunan içme suyu deposuna terfi ediliyor, daha sonra mahalleye ait şebeke hattına veriliyordu. Ancak kuyu sisteminin kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle içme sularında bulanıklık yaşanıyor ve terfi sistemi nedeniyle de enerji maliyeti ortaya çıkıyordu. Bu nedenlerle bölgede sık sık su kesintileri yaşanıyor ve bölge halkı mağdur oluyordu.


OSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgenin içme suyu ihtiyacını giderecek ve sistemi daha verimli hale getirecek çalışmalara hemen başladı. Kazı işleri ve boru imalatı hızlı bir şekilde tamamlanarak, Altınordu ilçesine Avrupa Birliği Projesi’yle Boztepe’nin eteklerine yapılan DY-4 isimli depodan, Kumbaşı Mahallesi’nin üst bölgelerinde bulunan depoya 5 bin 838 metre uzunluğunda isale hattı yapıldı. Bu sayede elektrik enerjisi ile keson kuyulardan basılan içme suyu sistemi yerine cazibeli su sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte Kumbaşı Mahallesi kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuştu.




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