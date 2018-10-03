Kumru sıcak asfalta kavuştu

Ordu'nun Kumru ilçe merkezi tarihinde ilk kez sıcak asfalta kavuştu.

Kumru ilçe merkezini sıcak asfalta kavuşturmak için hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, 1 km'lik Samur Mahallesi Atatürk Caddesi ile Karacalı Mahallesi Niksar Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı. Yapılan yatırımla ilçe merkezi tarihinde ilk kez sıcak asfalta kavuşturuldu. Sağlam temeller üzerine standardı yüksek yollar inşa eden Ordu Büyükşehir ekipleri, parkeyi sökerek yolun altyapısını yeniledi. Yağmur suyundan korumak için 700 metre yağmur suyu hattı döşenen yol ardından sıcak asfaltla buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kumru'ya bugüne kadar 103 km asfalt döküldüğünü söyledi. Başkan Tekintaş, vatandaşların konforlu ulaşımı için modern yolların yapımına devam edileceğini belirtti.

Başkan Hatipoğlu'ndan teşekkür

Yapılan hizmet için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Kumru Belediye Başkanı Murat Günan Hatipoğlu, “İlçemiz hayata geçirilen yatırımlarla birlikte değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Özellikle asfalt yol çalışmaları vatandaşlarımızdan büyük takdir görmektedir. Bundan sonraki süreçte de başkanımız Sayın Engin Tekintaş'ın koordinesinde ilçemizi güzelleştirmek adına yatırımların süreceğine inanıyoruz. Sayın Başkanımıza ve ekibine tüm Kumrulular adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.