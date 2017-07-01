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01 Temmuz 2017 17:41

Kumru’da 1001 Hatim Duası programı

Ordu’nun Kumru ilçesinde ‘1001 Hatim Duası’ programı düzenlendi.

Kumru’da 1001 Hatim Duası programı

01 Temmuz 2017 17:41


Kumru Belediyesi ile Kur’an Kursu ve Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği ortaklığında düzenlenen 7’nci Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Binbir Hatim Duası programında vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşadı. Program hatim dualarının okunmasıyla sona erdi.


Çavuşoğlu Mahallesi Binbir Hatim Camisi bahçesinde gerçekleşen programa, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Kumru Belediye Başkanı Murat Günan Hatipoğlu, Korgan Kaymakamı Faruk Doğru, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve vatandaşlar katıldı.




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