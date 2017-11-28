Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:41

Kumru’da eğitime destek

Ordu’nun Kumru ilçesinde “Geleceğimiz İçin Bir Sınıf da Sen Yaptır Projesi” ile Atatürk Ortaokulunda sınıfların donanım ve tadilatı gerçekleşti.

Kumru’da eğitime destek

28 Kasım 2017 13:41


Tadilat çalışmasının ardından okulda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, “Bakımı ve onarımı yapılmış, öğretici görsellerle bezenmiş sınıflar kurmaya karar verdik ve bu çalışmayla yıpranmış ve yenilenmeye ihtiyacı olan sınıflarımızı ele aldık. Sınıflarımızın zeminlerine granit, laminat döşemesi, duvarlarının alçısı, sıvası, boyası, barisol tavanı, perdesi, sınıfın özelliğine uygun eğitici görselleri, panoları ve eğitim mobilyaları ile zenginleştirmeye karar verdik. Her sınıfı yeniden donatıyoruz ve sınıflarımıza destek olan kişi ve kurumlarımızın isimlerini veriyoruz” dedi.


Sınıfların donatımına destekte bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından program, sınıfların gezilmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç