Kumru’ya Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okul

Kumru Anadolu imam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 5 Temmuz 2017 tarih ve 10289159 sayılı onayı ile Fen ve Sosyal Bilimler proje programı uygulayan okullar kapsamına alındı. Okulda Fen ve Sosyal Bilimler programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Yeni kompleksinde yeni programları ile eğitim öğretime başlayacak olan okulumuza yerleştirmeler TEOG puanı ile yapılacaktır. Çok amaçlı salonları, akustik müzik ve resim atölyeleri, 32 derslikli yeni okul binası, branş laboratuvar sınıfları, dil sınıfları, uygulama mescitleri, 200 kişilik pansiyonu, 500 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, yüzme havuzu gibi ülkemizde eşine az rastlanır nitelikteki yeni kompleksi ile Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okul statüsü kazanan okulumuz bilgemizde eğitim adına büyük bir kazanım oldu. Tüm öğrencilerimiz ve eğitim camiamızda sevinç ve heyecanla karşılanan okulumuz bölgemizin tüm başarılı öğrencilerine kapılarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında açıyor. TEOG puan üstünlüğüne göre 9.sınıflara 136 öğrenci kabul edilecek olan okulumuz bölgemize ve liseye başlayacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.