Kurbanlıklar fındığa takıldı

Birçok hayvan satıcısı arkadaşımız mağdur oldu” dedi.

Fındık fiyatlarının düşük olmasından dolayı hayvan pazarlarında alıcının bu yıl az olduğunu belirten Mehmet Şükrü Gülmez, “Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha az hayvan kesildi. Pazarda alıcılar bu yıl çok azdı. Geçtiğimiz yıl bir ev bir kurban keserken, bu yıl iki ev bir kurban kesti. Geçtiğimiz yıl vatandaş kurbanlık hayvan bulamazken, bu yıl besici hayvanını satacak alıcı bulamadı. Bu durumun fındık fiyatlarının düşük olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fındığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Gülmez, “Fındık olmayınca ya da para etmeyince ister istemez vatandaşlarda planlamasını buna göre yapıyor. Bu yıl para etmedi, o yüzden vatandaşlarda kurbanlık alımı çok yapmadı. İnşallah önümüzdeki yıl daha hareketli olur, bizler de mutlu oluruz” diye konuştu.