Kurnaz martı ile balıkçının dostluğu

Bolaman Mahallesi açıklarında istavrit ve çinekop avlayan amatör balıkçılardan Mustafa Kömür, “Ben her sabah denize açıldığımda hep aynı martı yanımıza geliyor. Balık tuttukça martıya istihkakını veriyorum. Denizdeyken yer değişikliği yaptığımda martı da bulunduğu yerden bizim yanımıza geliyor. Yani biz nerede, martı orada. Yüzlerce, binlerce martının içinden hep aynı martının yanımızdan ayrılmaması bize çok ilginç geliyor. Ben de martıya isim taktım. ’Kurnaz’ ismindeki martıma günlük öğününü veriyorum” dedi.