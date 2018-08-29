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29 Ağustos 2018 17:16

Kurnaz martı ile balıkçının dostluğu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde amatör balıkçıların yanından ayrılmayan ’Kurnaz’ isimli martı, günlük yiyecek ihtiyacını balıkçıların elinden karşılıyor.

Kurnaz martı ile balıkçının dostluğu

29 Ağustos 2018 17:16


Bolaman Mahallesi açıklarında istavrit ve çinekop avlayan amatör balıkçılardan Mustafa Kömür, “Ben her sabah denize açıldığımda hep aynı martı yanımıza geliyor. Balık tuttukça martıya istihkakını veriyorum. Denizdeyken yer değişikliği yaptığımda martı da bulunduğu yerden bizim yanımıza geliyor. Yani biz nerede, martı orada. Yüzlerce, binlerce martının içinden hep aynı martının yanımızdan ayrılmaması bize çok ilginç geliyor. Ben de martıya isim taktım. ’Kurnaz’ ismindeki martıma günlük öğününü veriyorum” dedi.




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