Kurtulmuş gençlere seslendi: “Ufkunuzu geniş tutun”

Ufkunuzu geniş tutun” çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Altınordu ilçesinde Ensar Vakfı tarafından düzenlenen bir programa katıldı. Bakan Kurtulmuş, burada öğrencilere yaptığı konuşmada bazı tavsiyelerde bulundu. Gençlere ve öğrencilere ufuklarını ve vizyonlarını geniş tutmasını öğütleyen Bakan Kurtulmuş, “Önümüzde yeni ufuklar olduğunu bilmenizi istiyorum. Türkiye sadece 81 milyon vatandaşından, sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağından ibaret bir ülke değildir. Türkiye büyük bir medeniyetin özel bir şekilde ifade edildiği büyük bir coğrafyanın, dünyanın dört bir tarafına geniş bir coğrafyaya dağılmış bir milletin fertleridir. Kısacası ufkunuzu geniş tutmak zorundasınız. Sadece kendi şehrimizde, sadece kendi ülkemizde gördüklerimizle ufkumuzu şekillendirmemeliyiz” dedi.