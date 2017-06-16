Kurtulmuş: “Günyüzü görmeyecekler ve mahkemelerde hesap verecekler”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesinin Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği halk iftarına katıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı iftar öncesi halka seslenen Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade etti. 15 Temmuz’un Türk tarihinin en kara sayfalarından biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Türkiye yüzyıllar boyunca böyle bir ihanet görmedi. Tanklarla, toplarla, tüfeklerle, bu insanların üzerine saldırdılar. Ve 249 kardeşimizi şehit ettiler. 2 bin 184 insanımız gazi oldu. Bunları asla unutmayacağız” diye konuştu.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“FETÖ’cü darbecilerin ve onların arkasındaki güçlerin unutmaması gereken bir şey vardır. 15 Temmuz bu milletim ikinci kurtuluş mücadelesi verdiği gündür. Bu millet 15 Temmuz’u geride kalan bir vaka olarak asla kabul etmeyecektir. 15 Temmuz çocuklarımıza torunlarımıza aktaracağız bir kurtuluş bir diriliş destanının adıdır. O büyük destanı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onların kahpeliğini de unutmayacağız.”

“Günyüzü görmeyecekler”

FETÖ davalarına dikkat çeken Kurtulmuş, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını hatırlatarak, “İşte görüyorsunuz bu FETÖ’cülerin bir davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Bunlar zannetmesinler ki ‘biz bunlara unuttururuz. Bu millet saf millettir. Bunlar bir daha karşımıza çıkmaz’ zannetmesinler. O defter kapandı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve inşallah bunlar hiçbir şekilde gün yüzü görmeyecekler ve mahkemelerde hesap verecekler” ifadelerini kullandı.