Kurtulmuş: ”Kültürel bağımsızlık mücadelesini kazanmalıyız”

Zenginliklerine rağmen bu ülkelerin bağımsız olamaması kültürel yönden bağımsız olamamalarından kaynaklanıyor” dedi.

Ordu’da düzenlenen 9’uncu Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi başladı. Türk halk kültürü alanında yapılan araştırma ve arşivleme faaliyetlerinin yanı sıra halk kültürünün tanıtımına yönelik çeşitli çalışmaları ve bilimsel verileri ortaya koymak amacıyla 5 yılda bir düzenlenen ‘Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’nin 9’uncusu Ordu’da yapılıyor. 205 bildiri sunulacağı Kongreye Azerbaycan, Çin Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Başkurtistan, Tataristan, Sırbistan ve Türkmenistan’dan bilim insanları katılıyor.

“İki asırdır kültürel bağımsızlık mücadelesi veriyoruz”

Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, büyük bir tarih ve kültür geçmişine sahip Türkiye’nin iki asırdır büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Bu mücadelenin çeşitli akınlarla devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “İki asırda bağımsızlığını kazanamamış bir ülkenin asla tam manasıyla bağımsız olması mümkün değildir. Hele bu, bu kadar tarih ve kültür geçmişine sahip olan Türkiye olursa. İki asırdır bunun mücadelesini veriyoruz. Maalesef iki asırdır birileri ne kadar kendi köklerimizden uzaklaşır Anadolu topraklarına basmaktan vazgeçersek o kadar çok adam olacağımızı, daha açık söyleyeyim o kadar çok hakim olan batı kültürünü alırsak o kadar medeni olacağımızı zanneden bir anlayış. Biz asla bir başka medeniyeti bizim kültürümüzden güçlü olarak kabul etmeyiz. Bu sebeple kültürel bağımsızlığımızı kazanmak zorundayız. Eğer bağımsız olmazsanız zaten teknolojik bağımsızlık sahibi olmamız mümkün değildir” dedi.

“Zengin ülkeler zengin kültürü olmadığı için bağımsız olamıyor”

Günümüzde çok zengin ülkeler olmasına rağmen ekonomik, siyasi ve teknolojik yönden bağımsız olamadığına dikkat çeken Kurtulmuş, “Şu anda dünyada gerçekten çok zengin olan ülkeler var. O ülkelerin niçin bilimde, sanatta, teknolojide ve ekonomide bir manda haline gelmesi ve niçin bağımsız bir ülke haline gelemediklerini bir kendimize soralım. Kendi kültürel bağımsızlıklarına sahip olamadıkları için o kadar zenginliklerine rağmen ekonomide güç, teknolojide ölçü olamadılar” diye konuştu.

Türkiye UNESCO Yürütme Kuruluna seçildi

Kurtulmuş, konuşmasında UNESCO konusunda bir müjde verdi. Bakan Kurtulmuş, “Türkiye özellikle UNESCO’da önemli bir adım atıyor. Türkiye UNESCO’nun Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 195 üye vardı, 184’nün oy hakkı vardı. 184 üyeden 154’nün oyunu alarak UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildik. Gerçekten büyük bir başarıdır” açıklamasında bulundu.