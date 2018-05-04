Kurtulmuş: "Şimdiye kadar açılmadığımız pazarlara açılıyoruz”

Bu pazarın kapılarını vurmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde düzenlenen "2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi"nin açılışı gerçekleşti. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 3-5 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek, kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılacak olan zirvenin açılışı yapıldı.

Yurt dışından turizm alanında faaliyet gösteren acente, tur operatörleri, basın ve sosyal medya temsilcileri ile iş adamlarından oluşan ve 650 kişinin katılacağı zirvenin resmi açılışı ise yarın yapılacak.

Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "MENA ülkeleri, aslında çok yakın tarihte birbirleri ile ilişkileri olan halklardan oluşan bir topluluktur. MENA ülkeleri, stratejik olarak dünyanın tam da direngi noktasında olan ülkelerdir. MENA ülkelerinin dünyada önemli potansiyeli oluşturduğu da aşikardır. Bu döneme kadar yaşanmış bazı olumsuzlukların hepsini geride bırakarak, kendi arasındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkartmalı ve dünyada göz bebeği olan, dünyanın direngi noktası olan bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldırmalıyız" dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, MENA ülkelerinin ellerinden gelen gücü ortaya koyarak iyi bir sonuç alacağına değinerek, "Özellikle Arap Baharı ile başlayan süreç sonrasında bu bölgedeki ülkelerin önemli bir kısmı büyük bir olumsuzluklarla birlikte anılmış olmakla birlikte, bunları bir kenara koyar ve ileriye umutla bakar, ileriye doğru geliştireceğimiz bu umutlar için yeterli olan alt yapıyı iyi bir şekilde kullanabilirsek, bu coğrafyadaki ülkeler artı bir takım gerginlikler, bir takım siyasi türbülanslar, bir takım iç karışıklıklarla değil, daha ileriye giden ekonomileri ile daha güçlü ve dinamik siyasi yapıları ilke birbirleriyle daha yakın ilişki kuran ve bu ilişkiler üzerinden bölgesel olarak güç devşiren yapıları ile öne çıkacaklardır. Ümit ediyorum ki kısa sürede MENA ülkeleri, ellerinden gelen bütün gücü ortaya koyarak, iş birliği ve dayanışma içerisinde gerçekten ileriye doğru gidecek ve çok iyi sonuçlar alacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Kurtulmuş, "Türkiye’nin, en güzel coğrafyalarından birisine sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve özellikle Karadeniz’in incisi olan Ordu ev Giresun illerimizde bu toplantıyı yapıyoruz" diyerek, "Yayla turizmi ve bütün turizm alanların Türkiye yeni ürünler üretecektir. Bir turistin görmek isteyeceği bütün güzellikler Türkiye’de mevcuttur, o yüzden buraya gelen turistler tekrar gelmek isteyecekti" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, şimdiye kadar açılmadığı pazarlara açıldığının altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye olarak şimdiye kadar açılmadığımız pazarlara açılıyoruz. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere, neredeyse dünya nüfusundan fazla nüfusa sahip olan Asya ve Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için önemli bir pazardır. Bu pazarın kapılarını vurmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

MENA ülkelerinden gelen misafirlerin Türkiye’de rahat edeceğini ve Türkiye’nin önemli bir yatırım ülkesi olduğuna değinen Kurtulmuş, “Bu toplantının sadece Türkiye’nin turizm sektörünün artmasına değil, aynı zamanda bütün dost ülkelerimiz, kültür ve turizm alanındaki çalışmalarına katkı vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

"Orta Doğu coğrafyasında yeni bir oyun oynanıyor" diyen Bakan Kurtulmuş, bütün bu ülkelere bakıldığı zaman acıyla, kanla, gözyaşıyla bir sürü ekonomik ve siyasi krizle boğuşan MENA ülkeleri ile diğer Müslüman ülkelerde bir oyun oynandığını da sözlerine ekledi.