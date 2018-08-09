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09 Ağustos 2018 19:42

Kurtulmuş ve Kıran sel bölgesini gezdi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Prof.

Kurtulmuş ve Kıran sel bölgesini gezdi

09 Ağustos 2018 19:42

Dr. Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek sel afetinden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.


Milletvekili Kurtulmuş ve Bakan Yardımcısı Kıran, Fatsa’da ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret ettiler. Buradan Organize Sanayi Bölgesine geçen Kurtulmuş ve Kıran, selde zarar gören firmalardan iki yatırımcı firmayı ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.


Kurtulmuş ve Kıran’a Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve Organize Sanayi Müdürü Olgun Topkaya yaşanan sel felaketi ile ilgili bilgiler verdi.


Milletvekili Numan Kurtulmuş her iki yatırımcı firmaya gerçekleştirdiği ziyarette, “Bütün yatırımcı firmalarımıza ve sel mağduriyeti yaşayan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah beterinden korusun” diye konuştu.




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