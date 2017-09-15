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15 Eylül 2017 11:30

Kurul’dan tarih fışkırdı

Ordu’da Bayadı Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 300 yıllık tarihi Kurul Kalesi’nde 2010 yılında başlanan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle son 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda adeta tarih fışkırdı.

Kurul’dan tarih fışkırdı

15 Eylül 2017 11:30


İlk kazı çalışmalarına 2010 yılında başlandığında 6. Mithridates dönemi kalesi olduğu tespit edilen Kurul Kalesi’nin son 3 yılda yapılan kazı çalışmalarında kale giriş kapısı, dinsel ve kültürel alanlarda kullanılan seramik, sikke, ok ucu, tanrı ve tanrıça büstleri, yanmış ahşap kalıntıları, yüzlerce çivi, metalden silahlar ve bıçaklar, hançer uçları, baltalar, kazmalar, çapalar, kale duvarları, keskiler ve dokuma tezgahları ortaya çıktı.


Geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları esnasında da kalenin giriş kapısının yanında bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 bin 300 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu.


Kazı Başkanı Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kibele Heykeli’nin Karadeniz’de bulunan ilk önemli eser olduğunu ve Kurul Kalesi’ne çok sayıda kişinin ziyarette bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Şenyurt, kazı sırasında benzer heykellere rastlanabileceğini belirterek, çıkan her parçanın titizlikle incelenerek Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini ifade etti.




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