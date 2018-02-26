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26 Şubat 2018 11:35

Kuşlar ister, öğrenciler yapar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteği ile yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Kuşlar ister, öğrenciler yapar

26 Şubat 2018 11:35


"Kuşlar ister, öğrenciler yapar" sloganıyla yola çıkan okul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda öğretmenleri ile hazırladıkları kuş yuvalarını okul bahçesinde bulunan ağaçlara astılar. Kuşların aç kalmasını önlemek için düşünülen proje kapsamında yuvaların yanına ve içlerine de özel olarak hazırlanan yemler konuldu.


Okul öğrencilerinden Cihangir Kale, “Hayvanları sevmeliyiz. Doğamıza sahip çıkıp onlarında hayatlarını sürdürebilmesi için bizlerinde bir şey yapması gerekiyor. Hayvanlara verdiğimiz her yem, kuşlara verdiğimiz her yem tanesi bana göre sevginin bir göstergesi. Bizler de bu anlamda böyle bir projeyi öğretmenlerimizle paylaştık ve bizlere destek verdiler. Okulumuz içinde bulunan bahçelere kendi yaptığımız kuş yuvalarını yerleştirdik” dedi.


Projeyi öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden öğretmenler ise, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düşündük. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dediler.




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