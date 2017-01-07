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07 Ocak 2017 13:55

“Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesi

“Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesi

07 Ocak 2017 13:55

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesi kapsamında Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) tarafından Fatsa ve çevre ilçelerde bulunan okullara kütüphane yapılacağı bildirildi.
Ellerinden geldiği kadar eğitime destek vereceklerini belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş, “Ordu ilimizin eğitim anlamında çok güzel yatırımlar aldığını görüyoruz. Bu okullarımızın gerek kütüphane gerekse diğer eksikliklerini biz sivil toplum kuruluşlarının tamamlaması gerekiyor. Her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu bilinç ile hareket ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Gerçekleşecek projede gerek okula kütüphane oluşturulması ile öğrencilerimize ve velilerimize kitap okumayı amaçlıyoruz. Projemizi önceki yıllarda başlattık ve imkânımız çerçevesinde çalışmalarımızı yapacağız” dedi.
Karataş, ilk kütüphanenin Kumru ilçesi Ergüntürk Şehit Adem Kamur Ortaokuluna yapılacağını sözlerine ekledi.



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