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Lastiği patlayan tır tünelde kaza yaptı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tünelde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tünelde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, bugün Samsun-Ordu karayolu üzeri Ünye Yunus Emre Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Almanya'dan Ermenistan'a yük taşıyan Metin Uzun (45) idaresindeki W0076W0 plakalı tır sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti. Tünel içerisinde yaklaşık yüz metre sürüklenen tır önce yangın panosuna, ardından telefon kulübesine çarparak durabildi.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır sürücüsü Metin Uzun, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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